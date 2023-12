Nigeria : les combats des béliers font débat

Au Nigeria, des combats de béliers sont organisés depuis les années 1980 et 1990. S'ils suscitent un grand intérêt et même des paris. Ces affrontements sont cependant loin de faire l'unanimité.

Olalekan Ogunlaja, est éleveur. Depuis plus de 20 ans, fait participer ses béliers à ces compétitions.

" L'entraînement des béliers ressemble à la pratique de la boxe. Si vous avez la capacité de vous battre, vous réussirez. Si vous n'en avez pas, vous n’y parviendrez pas non plus. C'est quelque chose de naturel. Dans le cas où vous remarquez que votre bélier est capable de se battre, nous lui ferons simplement subir d'autres petits entraînements, tels que le rembourrage, l'entraînement et le travail sur route. Et il sera prêt pour la compétition. ", explique Olalekan Ogunlaja, éleveur de béliers.

Avant la compétition, Olalekan Ogunlaja prend soin de ses animaux. Cependant, ce sport est considéré comme 'sanglant' et un acte de 'cruauté'. Cet argument est réfuté par ses adeptes qui mettent en avant, un sport qui repose sur des règles.

" Beaucoup de personnes dénoncent les combats de béliers comme une forme de maltraitance envers les animaux. Cela dit, nous avons nos propres règles, et un combat est arrêté s'il y a du sang. Les contacts sont aussi présents dans le domaine de la boxe, mais les gens ne se plaignent pas. Si du sang apparaît pendant la compétition, nous interrompons les combats pour nos propres béliers. ", tente-t-il de rassurer.

Des arènes sont présentes dans plusieurs localités du Nigeria où les animaux se donnent des coups de tête. À la grande satisfaction d'un public enthousiaste. Des personnes passionnées qui voient ces affrontements comme un 'jeu'.

"C'est juste quelque chose que nous prenons comme un amusement. Beaucoup de gens n'ont pas le temps d'aller jouer au football ou autre chose, beaucoup de gens n'aiment même pas regarder le football ou le basket-ball ou autre chose. Mais c'est quelque chose que vous pouvez regarder en direct. C'est l'occasion de s'amuser pendant ses heures de loisir", souligne Adeniyi Adekunle-Michael, entrepreneur.

Cependant, les défenseurs des animaux sont préoccupés par l'éthique de ces tournois. Les activistes pointent du doigt un ‘'sport'’ qui exploite cruellement les animaux.

"Je veux que le gouvernement interdise les combats ainsi que les mauvaises pratiques qui les entourent. Quand on soumet un bélier à plusieurs éléments qui torturent le cerveau, le bélier devient si dangereux. Avec le temps, lorsque vous utilisez des béliers pour réaliser ces pratiques, ils s'épuisent jusqu'à la mort.’’, affirme Kizito Nwogu, activiste pour les droits des animaux.

Pourtant, en attendant la décision des autorités, les béliers continuent de se battre en se donnant des coups de tête. Alors que les parieurs se frottent les mains.