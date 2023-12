Etats-Unis : un programme permet de réunir les familles réfugiées

L'administration Biden a ouvert ce mois-ci la procédure de demande qui permet aux Américains qui ont formé des groupes pour parrainer des réfugiés à titre privé de demander des personnes spécifiques qu'ils souhaitent faire venir aux États-Unis. C'est le programme '' welcome Corps'' du département d'Etat.

"À bien des égards, je pense qu'il s'agit de l'une des mesures les plus importantes jamais prises dans le cadre du programme américain de réinstallation", a déclaré Sasha Chanoff, fondatrice et directrice générale de RefugePoint, une organisation à but non lucratif basée à Boston qui vient en aide aux réfugiés. "Cela permettra aux familles qui ont désespérément besoin de se réunir de le faire.

Mabil, sa femme et sa mère ont déjà rejoint deux amis de la famille pour former leur propre groupe de parrainage afin d'entamer les démarches pour faire venir deux adolescentes.

Jacob Mabil vit avec sa famille dans la banlieue de fort worth, dans l’État du Texas aux États-Unis. Mabil a quitté son village, dans l'actuel Soudan du Sud, alors qu'il n'avait que 8 ans, en raison des exactions commises par les soldats.

Il faisait partie des 'Lost Boys', ces enfants qui ont vécu des années en solitaire et ont parcouru des centaines de kilomètres pour se mettre en sécurité. À 44 ans, il garde en mémoire l'arrivée des assaillants dans son village.

"Ils sont venus et ont attaqué le village. C'est là que j'ai quitté ma mère. Je courais pour sauver ma vie. Le village a été incendié. La rue était jonchée de corps sans vie.'', se souvient-il.

Mais ça d’est du passé. Mabil son épouse Akuot Leek, une ancienne réfugié Sud-Soudanaise sont diplômés de l’université et travaillent dans la finance. Une histoire inspirante, appréciée par leur progéniture.

"Il y a aussi un livre sur eux. C'est plutôt cool parce que normalement, certaines familles sont plutôt normales et n'ont pas d'histoire sur leur vie. Mes parents ont une histoire intéressante. Ils ont dû venir en Amérique à cause de la guerre qui se déroulait en Afrique.", se félicite Mabil Mabil, ses parents sont arrivés en Amérique en tant que réfugiés.

Jacob a fait venir sa mère aux États-Unis. Il souhaite maintenant faire venir ses deux nièces qui auront bientôt 18 et 19 ans et qui résident actuellement au Kenya.

Et compte sur le programme Welcome Corps. Lancé en début d’année par les États-Unis, il permet à des Américains ordinaires de former leurs propres groupes pour parrainer des réfugiés à titre privé.

"Ces petites filles, je veux qu'elles aient la même chance que moi. Elles souffrent beaucoup. Mais je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles puissent venir.", promet Jacob Mabil.

Les États-Unis espèrent accueillir 125 000 réfugiés au cours de cette année fiscale, les parrains privés par l'intermédiaire de Welcome Corps augmentent la capacité du système d’accueil.