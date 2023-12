Tunisie : la Russie enverra davantage de céréales

La Russie est disposée à fournir davantage de céréales à la Tunisie. C'est le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov qui en a fait la déclaration, jeudi - à l'occasion d'une visite dans ce pays qui subit des pénuries alimentées par la sécheresse.

"Nous sommes convenus de développer notre coopération dans d'autres domaines. Cela vaut également pour le secteur agricole. Les Tunisiens sont intéressés par l'approvisionnement en céréales."

Submergée par une dette qui vaut près de 80 pour cent de son PIB, en plus d'une faible croissance, la Tunisie manque de liquidités pour financer ses importations.

"Aujourd'hui, nous sommes également convenus avec nos amis tunisiens de poursuivre une coordination étroite sur les questions internationales et régionales, notamment au sein des Nations Unies et dans le cadre de la coopération entre la Russie et les pays de la Ligue arabes."

Lavrov, dont le dernier voyage en Tunisie remonte à 2019, a déclaré que Moscou n'avait pas l'intention de supplanter les autres partenaires de la Tunisie, faisant allusion aux États-Unis et à l'Union européenne, principal partenaire commercial et fournisseur d'aide de la Tunisie.

"La Russie ne cherche jamais à nouer des liens amicaux dans le but de contrecarrer les autres", a déclaré M. Lavrov. "Malheureusement, nos collègues occidentaux ont tendance à se faire des amis en opposition aux autres."

La présidence tunisienne a souligné dans un communiqué "les relations historiques qui unissent notre pays avec la Russie".

Tunis souhaite "renforcer davantage ces liens forts d'amitié et de coopération fructueuse", a indiqué la présidence.

En Juillet dernier, le président Russe, Vladimir Poutine avait promis la livraison gratuite de céréales à six pays africains – le Mali, le Burkina Faso, la République Centrafricaine, l'Erythrée, le Zimbabwe et la Somalie