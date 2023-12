Nigéria : des trains gratuits pour noël

Le gouvernement nigérian a offert des voyages en train gratuits et a réduit de 50 % les tarifs des bus publics à travers le pays pendant la période des fêtes, dans le but d'alléger la pression financière associée aux voyages de vacances.

La décision annoncée mercredi vise à permettre aux voyageurs nationaux de rendre visite à leurs proches et leur ville d'origine "sans le stress et le fardeau supplémentaire imposé par le coût élevé du transport à cette période", a déclaré Dele Alake, ministre des minéraux et du développement, lors d'un point de presse.

Selon M. Alake, qui préside également le comité interministériel chargé de l'intervention présidentielle, la réduction sur les tarifs interétatiques et la gratuité des trajets en train entreront en vigueur dès ce jeudi et jusqu'au 4 janvier.

L'accord, déjà approuvé par le président Bola Tinubu, a été conclu en collaboration avec des sociétés exploitant des bus de luxe sur 22 itinéraires à travers le pays, selon M. Alake. Le ministre a déclaré que le transport aérien ne faisait pas partie de l’accord, catr la cible du président « ce sont les masses ».

Le ministre des Transports, Sa'idu Alkali, a déclaré que la réduction substantielle des tarifs des bus et la gratuité des trajets en train garantiraient que "chaque Nigérian puisse profiter de la joie de la saison sans le fardeau des coûts de transport exorbitants".

Segun Falade, porte-parole du Syndicat national des travailleurs du transport routier, a déclaré dans les médias locaux que les opérateurs de bus commenceraient à appliquer la subvention tarifaire comme convenu.

La période de décembre est habituellement charnière pour les voyages au Nigeria - avec le plus grand nombre de passagers aériens, routiers et ferroviaires.