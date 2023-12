Eatonville, première ville noire des Etats-Unis

Fondée en 1887 par d’anciens esclaves, Eatonville est une bourgade tranquille.

De vieilles bâtisses encore intactes rappellent une époque emblématique de l’histoire afro-américaine. `

En plein coeur de la Floride et à seulement vingt minutes d'Orlando, Eatonville est la première ville noire officiellement reconnue aux Etats-Unis. 27 anciens esclaves noirs ont réussi à réunir suffisamment d'argent pour acheter 45 hectares de terrain et créer cette ville où il se sentirait en sécurité.

Nathiri, Fondatrice d’une association de préservation du patrimoine historique d’Eatonville, se bat pour préserver le patrimoine légué par sa famille en particuliers son grand père et sa tante l’écrivaine Zora Neale Hurston. "Nous devons travailler avec passion, combativité et de façon constante, avec détermination, pour préserver cette communauté sans quoi elle disparaîtra tout simplement", explique Nathiri.

Les habitants s’investissent au quotidien pour protéger chaque parcelle de cette ville. En mars dernier, ils ont réussi à stopper la vente du terrain où se trouvait initialement une école pour étudiants noirs datant du 19éme siècle. Les résidents ont obtenu gain de cause suite à leur mobilisation et l’association de Nathiri avait intenté un procès au district scolaire pour sauvegarder le terrain à des fins éducatives.

La vie n’est pourtant pas idéale à Eatonville, touchée par le chômage et la pauvreté. Pour des activistes comme Julian Johnson, le combat pour préserver cette ville ne doit jamais cesser."Je suis un fervent défenseur de l'histoire afro-américaine, mais aussi du développement et de la projection dans l'avenir. Il faut continuer à travailler et à se battre pour sa liberté. La liberté ne se donne pas comme ça", martèle le jeune militant.

Aujourd'hui Eatonville n'est plus la petite ville rurale décrite dans les romans de Hurston, elle reste cependant un joyau culturel qui attire de nombreux visiteurs .