Soudan : des cours sous les tentes pour enfants déplacés

Au Soudan, des tentes servent de salle de classe pour les enfants déplacés par le conflit armé qui touche le pays. Un enseignement gratuit est offert par les volontaires à Port-Soudan, une ville encore épargnée par la guerre.

Près de 500 personnes déplacées, provenant de plus de 100 familles à travers le pays, vivent dans un sanctuaire situé dans le nord de la ville., dont 120 sont des enfants.

"Dès le début, nous apprenons aux enfants à dessiner, puis ils apprennent à lire, à parler arabe et à maîtriser les bases de l'informatique. L'un des professeurs essaie de leur enseigner l'anglais. Nous n'avons pas de tableaux, de cahiers ou d'autres outils pédagogiques de base, mais nous continuerons à enseigner, nous n'abandonnerons pas es enfants.", explique Amna Ismail, étudiante bénévole, Red Sea University.

Grâce aux efforts des volontaires, les jeunes déplacés ont désormais la possibilité d'étudier deux à trois heures par jour, cinq jours par semaine.

"Les enseignants nous donnent des cours sous la tente. Parfois, nous étudions aussi et recevons des formations dans le dortoir. Les enseignants nous donnent des cours dans la tente. Parfois, nous étudions aussi et recevons des formations dans le dortoir. Même si je dois encore aider ma mère à aller chercher de l'eau et à effectuer des tâches ménagères. Je suis vraiment ravie de pouvoir étudier et participer à des expositions d'art. Je suis ravie que les représentations puissent procurer du bonheur à ceux qui les regardent et j'ai aussi beaucoup appris grâce à elles..’’, raconte Nimah Mohamed, enfant déplacée.

Débuté en avril, le conflit au Soudan s’est étendu dans l'Etat d'al-Jazira. Selon l’ONU, 250 000 personnes ont fui cet Etat du centre-est, dont des enfants sans nul doute.