Afrique du Sud : incendie de forêt près du cap

Plus de 300 pompiers luttaient contre les flammes sur les pentes d'une montagne à environ 40 kilomètres au sud du Cap, en Afrique du Sud, mercredi. L’incendie s’est déclaré mardi à l’aube près de la ville balnéaire de Simon's Town abritant la base navale la plus importante du pays.

" Nous avons remarqué et entendu les véhicules circuler sur la route dès le début, puis des hélicoptères sont apparus et ont effectué des vols. Cela a pris fin à la tombée de la nuit et a commencé ce matin.

Dans la nuit précédente, nous avons été témoins des flammes qui brûlaient le long du flanc de la montagne et avons entendu le crépitement des flammes. Les flammes ont atteint une centaine de mètres au-dessus de nous. ’’, explique Steven Dee, touriste sud-africain.

Face à l’ampleur des flammes, des habitants ont été évacués du quartier le plus menacé peu avant 1 heure du matin, par précaution. Trois hélicoptères bombardiers d'eau sont entrés en action.

" Lorsque nous avons reçu l'appel nous informant qu'un incendie s'était déclaré à Castle Rock, nous nous sommes immédiatement rendus sur nos plateformes de médias sociaux pour appeler nos résidents et notre communauté à nous aider.

Nous avions besoin d'eau, de rafraîchissements, de nourriture, afin de pouvoir hydrater nos hommes sur le terrain et de leur donner les moyens de lutter contre les incendies.’’, explique Jenny Rogers, présidente de l'association des commerçants de Simon's Town.

Les incendies de forêt menacent régulièrement les pentes des montagnes autour du Cap pendant les mois chauds et secs de novembre à avril.

En 2021, un gigantesque incendie a brûlé pendant plusieurs jours sur les pentes de la célèbre montagne de la Table du Cap, détruisant près d'une douzaine de bâtiments, dont certaines structures historiques de l'université du Cap.