Le Père Noël fait le show à l'aquarium de Durban

Ushaka Marine World, est un aquarium géant situé à Durban, sur la côte est de l’Afrique du Sud, le long de l'océan Indien. Au milieu des raies, le Père Noël fait le show pour le plus grand plaisir des visiteurs, sous ce costume, on retrouve le sud-africain Senzo Gumede, qui est en fait un plongeur aguerri.

L'Ushaka Marine World abrite plus de 150 espèces marines et attire plus de 50 000 touristes locaux et internationaux pendant la période des fêtes de Noël.