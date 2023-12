Zimbabwe : l'opposition exclue des législatives partielles

Des élections législatives partielles ont eu lieu samedi au Zimbabwe. Le scrutin se déroule après la destitution des députés de la coalition pour le changement, la principale formation de l'opposition, qui ont été élus en août.

Pour ce scrutin partiel, seuls les candidats de la ZANU PF au pouvoir étaient en lice. La justice ayant disqualifié les opposants qui espéraient reconquérir leurs sièges. Le vote était loin d’attirer les foules.

À la mi-journée, dans un bureau de vote de Bulawayo, seuls 8 % des inscrits avaient voté.

"C'est quelque chose d'autre qui se passe et qui n'a rien à voir avec la volonté du peuple. Cette élection partielle n’est pas pour la population, on ne sait pas très bien ce que c'est", a expliqué Thomas Chuma, habitant de Bulawayo.

Une autre décision de justice rendue tard dans la nuit de vendredi à samedi a permis au candidat de la ZANU-PF de remporter l'un des sièges de la capitale, Harare, sans être contesté.

"À ma grande surprise aujourd'hui, j'étais censé être dans mon bureau de vote, c'est-à-dire Tsi nhi rano BA. Il est donc fermé. Ils ont soulevé toutes les tentes, ils ont tout soulevé, ils sont partis avec. Plus tard, nous avons appris qu'ils disaient que (Scott) Sakupwanya était le député de Mabvuku Tsinhirano. Nous sommes maintenant surpris. Qui a voté pour lui ?'' s'interroge Innocent Virimayi, militant de l'opposition et habitant de Mabvuku.

L'opposition a dénoncé une tentative illégale du pouvoir de renforcer sa majorité parlementaire et de modifier éventuellement la constitution afin de permettre à Emmerson Mnangagwa, 81 ans, de briguer un troisième mandat.

"Nous sommes très en colère. Comment pouvez-vous imposer un candidat à la place de celui qui a été élu ? J'ai été dûment élu le 23 août. Et dans ce cas, je reste et je demeure le chouchou du peuple. Vous pouvez me retirer du parlement et de toutes les institutions gouvernementales, mais vous ne me retirerez jamais du peuple, du cœur et de l'esprit des habitants de Mabvuku.’’, tempête Munyaradzi Kufahakutizwi, candidat de l'opposition pour la circonscription de Mabvuku.

Le ZANU-PF a remporté 177 des 280 sièges parlementaires lors des élections nationales, mais il lui manque encore 10 sièges pour obtenir la majorité des deux tiers dont il a besoin pour modifier la constitution.