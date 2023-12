La '' mode durable'' au cœur de la Dakar Fashion Week

La 21 e édition de la Dakar Fashion Week, rendez-Vous incontournable des passionnés de la mode sur le continent et à l'étranger s'est dérouler dans la capitale sénégalaise du 7 décembre.

Si les créateurs ont toujours choisi librement leurs thèmes, cette année cependant, le recyclage est au cœur de ce rendez-vous face à la prolifération des déchets plastiques. L’accent a donc été mis sur la ‘’ mode durable’’.

"La nouveauté cette année, c'est qu'on a... durant Dakar Fashion Week depuis quatre ou cinq ans maintenant, on aide les créateurs qui font de la mode durable, sustainable, du recyclage. Et cette année, leur collectif va défiler pour le grand défilé, donc je suis très fier d'eux. Et puis, bien évidemment, l'innovation, c'est toujours les créateurs, ils sont toujours innovants, nouveaux. On a Angola, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Congo, on a beaucoup de nationalités. Je suis très contente de cette diversité.", a expliqué Adama Ndiaye, organisatrice de la Dakar Fashion Week.

La Dakar Fashion Week se veut une plateforme pour promouvoir et célébrer la créativité africaine dans le domaine de la mode. Le secteur se porte comme charme, nonobstant l'éternel déficit de soutien financier.

"La mode africaine se porte très bien, elle a juste besoin d'un peu plus d'argent. Elle a besoin d'investissements, elle a besoin de fonds. Mais pour ce qui est de la créativité, c'est là, vous pouvez le voir chaque année, ça brille de 1000 feux. Mais on est en train de travailler dessus. On est en train de le structurer. On est en train de faire le nécessaire et nous-même on va s'organiser pour nous-mêmes, mettre notre argent et aider les nôtres, à l'aide de partenaires qui croient en cette mode et en cette jeunesse foisonnante.", rassure l'organisatrice de la Dakar Fashion Week.

Elle met en exergue la diversité des talents émergents. Un soutien à la nouvelle génération reconnu à sa juste valeur. q

"Adama a vraiment mis en avant les jeunes créateurs du Sénégal. En fait, elle a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de jeunes créateurs, tous les créateurs sont des grands créateurs, mais en fait, ce sont des créateurs qui n'avaient pas l'opportunité d'être connus, mais qu'ils ont un talent que tout le monde peut voir à travers leurs réalisations.", reconnait Massamba Ndiongue, styliste sénégalais.

Le jeu vaut sans nul doute cette chandelle. Et pour cause, la nouvelle génération incarnant l'avenir de la mode africaine.