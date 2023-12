Zimbabwe : élections après la décision du tribunal d'exclure 9 législateurs

Le Zimbabwe organise des élections spéciales après la décision d'un tribunal d'exclure 9 législateurs de l'opposition du Parlement

Le Zimbabwe organise samedi des élections spéciales pour neuf sièges au Parlement après que des législateurs de l'opposition ont été démis de leurs fonctions et disqualifiés pour se présenter à nouveau. L'opposition a demandé au parti au pouvoir, le ZANU-PF, de renforcer sa majorité parlementaire et de modifier éventuellement la constitution.

Cela pourrait permettre au Président Emmerson Mnangagwa, qui a été réélu pour un second et dernier mandat en août, malgré les critiques internationales et régionales, de se présenter pour un autre mandat.

Les neuf législateurs de l'opposition du parti de la Coalition des citoyens pour le changement qui ont été destitués avaient été élus en août. Mais un fonctionnaire prétendant être le secrétaire général du parti les a démis de leurs fonctions dans les semaines qui ont suivi l'élection.

Le chef de la CCC, Nelson Chamisa, a déclaré que ce fonctionnaire, Sengezo Tshabangu, n'occupait aucune fonction au sein du parti et que ses instructions devaient être ignorées. Mais la justice zimbabwéenne a reconnu l'autorité de M. Tshabangu, a décidé de révoquer les députés de l'opposition et les a déclarés jeudi inéligibles.

"Ce n'est pas une élection. Ce n'est pas la démocratie", a déclaré le porte-parole adjoint de l'opposition, Gift Ostallos Siziba.

Une autre décision de justice rendue tard dans la nuit de vendredi à samedi a permis au candidat de la ZANU-PF de remporter l'un des sièges de la capitale, Harare, sans être contesté.

Le CCC a déclaré à la veille des élections spéciales qu'il avait déposé un recours auprès de la Cour suprême, exigeant que huit de ses candidats figurent sur la liste des candidats.

Le principal parti d'opposition a déclaré que la révocation de ses législateurs était une tentative éhontée du parti au pouvoir d'accroître son contrôle sur le Parlement et a accusé le ZANU-PF, au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980, d'utiliser les tribunaux pour l'aider à atteindre cet objectif. Le CCC a déclaré que le ZANU-PF utilisait Tshabangu et les tribunaux pour "décimer" l'opposition.

"Les lignes de combat ont été clairement tracées", a déclaré le CCC samedi dans un communiqué publié sur le site de médias sociaux X. "Les actions des fonctionnaires de justice qui ont contribué à la disparition de la démocratie au Zimbabwe seront enregistrées dans l'histoire du pays".

Le ZANU-PF a remporté 177 des 280 sièges parlementaires lors des élections nationales, mais il lui manque encore 10 sièges pour obtenir la majorité des deux tiers dont il a besoin pour modifier la constitution. Cela lui permettrait, entre autres, de supprimer la limitation du nombre de mandats présidentiels.

Les élections spéciales de samedi ne sont qu'un début. M. Tshabangu a rappelé des dizaines d'autres législateurs, conseillers municipaux et maires de l'opposition. D'autres élections sont prévues dans les mois à venir.

La ZANU-PF a nié tout lien avec Tshabangu et son rappel des législateurs de l'opposition, estimant qu'il s'agissait d'une querelle interne au sein de la CCC. Le porte-parole du parti au pouvoir, Christopher Mutsvangwa, a déclaré que la ZANU-PF n'était pas responsable du "chaos et du désordre" au sein de l'opposition.

Les groupes de défense des droits ont également mis en garde contre une recrudescence des violences à l'encontre des militants de l'opposition depuis les élections du mois d'août.

Le mois dernier, un militant du CCC faisant campagne dans la circonscription de Harare a été retrouvé mort après que des personnes non identifiées l'ont forcé à monter dans un véhicule, selon le groupe Zimbabwe Lawyers for Human Rights (Avocats du Zimbabwe pour les droits de l'homme).

L'assassinat de M. Masaya fait suite à d'autres attaques contre des personnalités de l'opposition depuis les élections du 23 août. Le pays prend "une direction dangereuse", a déclaré le CCC.

Le mandat d'Emmerson Mnangagwa doit s'achever en 2028 et certains membres de son parti ont demandé qu'il reste en poste au-delà de la limite actuelle de deux mandats. Il est arrivé au pouvoir en 2017 à la suite d'un coup d'État qui a renversé l'autocrate Robert Mugabe, qui a dirigé le Zimbabwe pendant 37 ans.

Sous Mugabe, l'économie du Zimbabwe s'est effondrée après que le pays a fait l'objet de sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne en raison de violations présumées des droits de l'homme.