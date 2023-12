NBA: Frayeur pour Embiid, deux records pour Wembanyama

Encore déterminant, Joel Embiid a été touché à un genou, quand Wembanyama a battu un record de précocité avec des Spurs qui ont continué leur série de défaites vendredi en NBA.

Le MVP 2023 Joel Embiid s'est encore amusé avec 38 points et 14 rebonds pour une victoire de Philadelphie face à Atlanta (125-114). Le Camerounais s'est fait peur en se faisant mal au genou gauche. Il est toutefois resté sur le terrain et s'est montré décisif dans les dernières minutes alors que le score était serré. "Ça a juste un peu tourné, on va en discuter, je ne sais pas, ça devrait aller", a-t-il lancé.

Les Golden State Warriors de Stephen Curry ont de nouveau été battus à l'issue d'un match serré, cette fois à Oklahoma City après prolongation (138-136). Avec 34 points dont 10 en prolongations, Curry a dû s'incliner face aux 38 points de Shai Gilgeous-Alexander.

Les deux leaders de conférence se sont imposés: Boston, à l'est, a eu raison des New York Knicks (133-123) et Minnesota, à l'ouest, des Memphis Grizzlies (127-103) avec une nouvelle belle performance du pivot français Rudy Gobert (16 points, 20 rebonds).

Les San Antonio Spurs ont enchaîné une 16e défaite de rang face à Chicago (121-112). Ils égalent ainsi le triste record de la franchise établi la saison dernière, et restent derniers à l'ouest (3 victoires - 18 défaites). Autre record, plus réjouissant, le prodige français Victor Wembanyama est devenu à 19 ans le plus jeune joueur à réussir un "double" double-double avec plus de 20 points et plus de 20 rebonds (21 points, 20 rebonds).

Tenants du titre, les Denver Nuggets ont perdu à domicile face à Houston (114-106). Nikola Jokic a été contenu (23 points, 16 rebonds) face à son jeune adversaire Alperen Sengun (17 points, 10 rebonds, 7 passes), présenté à 21 ans comme un clone du pivot serbe.