Au Kenya, des perruques synthétiques recyclées pour réduire les déchets

Dans ce salon de coiffure de Kisumu, au Kenya, des femmes de la région se font tresser et coiffer les cheveux à l'aide de cheveux synthétiques.

Ces cheveux, qui durent de quatre à six mois avant de devoir être remplacés, sont disponibles dans une grande variété de couleurs et sont moins chers que les extensions et les perruques en cheveux humains.

Mais qu'advient-il des cheveux une fois que l'utilisatrice en a fini avec eux ?

Les perruques, tissages et extensions synthétiques sont fabriqués en plastique non décomposable et leur élimination sans précaution peut être préjudiciable à l'environnement.

Dans l'atelier d'Alisam Products Development and Design à Kisumu, un groupe de femmes se consacre à la transformation de ces déchets en articles fonctionnels.

Sous la direction de Sarah Adero, elles collectent les déchets de cheveux synthétiques et naturels des salons de coiffure et les transforment en tapis et paillassons afin de lutter contre la pollution de l'environnement.

Les femmes trient et tricotent d'abord les cheveux collectés pour en faire des fils avant de les tisser pour fabriquer des produits.

Chaque femme de l'équipe peut fabriquer jusqu'à 10 tapis par semaine.

Les petits tapis se vendent environ 3 dollars (USD) et les grands jusqu'à 16 dollars (USD).

"Les pièces de cheveux sont magnifiques lorsqu'elles sont tressées, mais lorsqu'on les retire des cheveux, c'est très laid. Nous avons donc décidé de les recycler et de les utiliser pour ne plus polluer l'environnement. Nous nous en servons pour fabriquer des paillassons et nous gagnons notre vie grâce à eux", explique Adero.

Selon Newton Owino, scientifique de l'environnement et fondateur d'Alisam Products Development and Design, le projet a été inspiré par la nécessité de créer des opportunités d'emploi grâce à la réutilisation des matériaux.

"Chaque semaine, les gens s'épilent et où les jettent-ils ? Tout simplement à la surface. Il n'y a pas de zone spécifique, il n'y a pas d'endroit désigné pour les jeter, alors ils jonchent le sol partout et le résultat final est qu'ils retournent tous dans le lac. C'est pourquoi j'appelle les Nations unies pour l'environnement, le gouvernement kenyan, en particulier le département de l'environnement, à considérer ces déchets humains comme un problème sérieux, au même titre que les autres déchets sur lesquels ils se concentrent", déclare-t-il.

Le projet permet aux femmes locales de tisser leur voie vers un moyen de subsistance durable, tout en réduisant les déchets plastiques dans la communauté.

Les clients, comme Vivian Awuor, font un clin d'œil à son paillasson fabriqué à partir de cheveux usagés.

"Il est unique et abordable. Il contribue à la préservation de l'environnement, comme il rend l'environnement propre et par les temps qui courent, il est vraiment utile. Il sèche plus vite, même pendant la saison des pluies, il enlève beaucoup de poussière, je l'aime vraiment", dit-elle.

Amos Wemanya, conseiller principal sur les énergies renouvelables et les transitions justes à Power Shift Africa, salue toutes les initiatives axées sur les pratiques circulaires visant à préserver et à restaurer la santé du lac Victoria.

"Nous vivons dans un monde de consommation où chacun consomme beaucoup plus que ce dont il a besoin. Cette surconsommation a un impact considérable sur les écosystèmes. Je pense donc qu'il est temps que l'ensemble de la société, y compris ici au Kenya, adopte la circularité", déclare-t-il.

Le lac Victoria, qui est le plus grand lac d'eau douce d'Afrique, est menacé par des polluants allant des déchets domestiques aux déchets industriels.

Selon UN Water, certaines parties du lac sont désormais considérées comme des zones mortes incapables de maintenir la vie en raison d'un manque d'oxygène dans l'eau.

Les menaces qui pèsent sur le lac inquiètent profondément les communautés qui en dépendent pour leur subsistance.