Afrique de l'Est: les pluies diluviennes plus intenses à cause de l'activité humaine (rapport)

Les pluies diluviennes qui touchent l'Afrique de l'Est depuis octobre ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Ces précipitations ont fait plus de 300 morts et déplacé plus de 2 millions de personnes au Kenya, en Somalie et en Ethiopie.

Les intempéries qui ont touché la corne de l’Afrique entre octobre et décembre "ont été les plus intenses jamais enregistrées dans la région", selon le World Weather Attribution (WWA), un réseau mondial de scientifiques qui analyse en temps réel les événements météorologiques extrêmes.

Dans une étude scientifique, publiée jeudi, il est démontré que le changement climatique, causé par l’activité humaine a fait doubler l’intensité des pluies. Les chercheurs ont pointé du doigt le "besoin urgent d’éliminer progressivement les combustibles fossiles et réduire les émissions à zéro".

La pire sécheresse en quarante ans a frappé la région après plusieurs saisons de pluies décevantes qui ont laissé des millions de personnes dans le besoin et dévasté les cultures et le bétail.

L’extrême aridité des sols a empêché l’absorption naturelle de l’eau, il n’aura suffit que de quelques heures pour que les fleuves sortent de leurs lits et submergent des villages entiers.

La Corne de l'Afrique reste l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes y sont de plus en plus fréquents et intenses.