Tunisie : arrivée d’un premier groupe de blessés de Gaza

Un avion militaire tunisien transportant des blessés palestiniens, victimes de l’offensive israélienne contre Gaza, a attéri dimanche 3 décembre, à l’aéroport des pèlerins de Tunis-Carthage, en provenance de l’aéroport international El-Arich (Egypte).

Ce premier groupe de blessés de Gaza sera pris en charge par l'état tunisien comme avait promis le président Kais Saied.

Une délégation officielle tunisienne, des représentants de l’ambassade de Palestine à Tunis conduits par l’ambassadeur palestinien Hael Al Fahoum, étaient présents à l’accueil des blessés.

"Le nombre de blessés est de 20. Ils sont accompagnés de 19 personnes et même parmi eux, il y a des blessés légers. Il y a des cas compliqués de blessures par éclats d'obus, de brûlures et de membres cassés. Nous espérons qu'ils seront soignés et qu'ils reviendront dans les meilleures conditions possibles." a declaré Mustapha Ferjani, conseiller du président Kais Saied.

Des bénévoles du Croissant-Rouge tunisien étaient présents à l’accueil des blessés avec les équipements nécessaires.

"En termes d'âge, il y a un bébé d'un an et puis il y a un homme de 65 ans. La majorité sont des jeunes. Il y a des hommes et des femmes. Nous les avons répartis entre les secteurs public et privé dans le système de santé tunisienainsi qu'al'hôpital militaire. L'assistance et le soutien leur seront fournis par des médecins et des psychologues." a expliqué docteur Khalil Boukhris, membre de l'Association médicale tunisienne

L'operation militaire mené par Israël dans la bande de Gaza a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent, selon sources officielles palestiniennes et onusiennes.