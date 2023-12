En Afrique du Sud, l'héritage de Mandela résiste mal à l'épreuve du temps

Dix ans après la mort de Nelson Mandela, une bonne partie de la population sud-africaine continue de louer son héritage, mais s'indigne que son combat pour un idéal démocratique reste encore un mirage.

Chômage, inégalité et insécurité sont encore des fléaux majeurs dans la première économie du continent malgré la lutte de Mandela pour une répartition des richesses. Le pays traîne toujours la triste réputation d'être l'un des plus dangereux au monde, avec trois meurtres commis toutes les heures au cours du premier trimestre.

L'Afrique du Sud affiche un taux de chômage de plus de 32%, l'un des plus élevés de la planète et les salaires de nombreux actifs demeurent très bas dans ce pays classé comme le plus inégalitaire au monde par la Banque mondiale en 2022.

Nous aimons ce qu’il a fait, nous aimons la liberté qu’il nous a donnée. Je souhaite simplement que son héritage puisse perdurer. Cet endroit n’a pas changé, en 10 ans, nous n’avons pas encore beaucoup évolué. J’aimerais que les choses s’améliorent, qu’elles s’améliorent ici, c’est tout ce que je peux dire explique un jeune.

Perçu comme une conscience morale pour son long combat contre le régime ségrégationniste de l'apartheid, a Soweto, l'ancienne maison de Nelson Mandela sur Vilakazi Street, conservée avec soin, attire chaque jour une foule de touristes et de vendeurs de souvenirs. Plusieurs se disent fiers que le prix Nobel de la paix continue d'attirer du monde dans le grand township des environs de Johannesburg, où il a vécu 16 ans.

Pour d'autres Sud-africains, l'héritage de Nelson Mandela a été entamé par son propre parti l'ANC dont les dirigeants sont couramment accusés de corruption ou de contrôler l'appareil étatique et judiciaire à des fins personnelles.

Par ailleurs, si certains fidèles de Mandela tentent d'inciter à passer outre le nom de Mandela pour construire l'avenir, la famille du symbole de la lutte contre l'apartheid tente de maintenir la flamme.