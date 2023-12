Vers la création d'une confédération Mali, Niger et Burkina Faso

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, Niger et Burkina Faso ont recommandé vendredi la création d'une confédération avec pour ambition de parvenir, à terme, à une fédération.

Ces pays ont créé ensemble une Alliance des Etats du Sahel qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois Etats et des liens économiques renforcés.

Durant la réunion qui visait à rendre plus concret le mode de fonctionnement de la nouvelle alliance, les trois ministres ont insisté sur la diplomatie, la défense et le développement pour consolider l'intégration politique et économique entre les trois pays.

Réunis le 25 novembre, les ministres de l’Économie et des Finances avaient recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions d'union économique et monétaire.

Les conclusions seront soumises aux chefs d'Etats qui doivent se réunir bientôt à Bamako, a indiqué Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne, sans préciser la date.