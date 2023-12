Le calendrier Pirelli 2024 imaginé par l'artiste ghanéen Prince Gyasi

L'actrice Angela Bassett, la poète Amanda Gorman et le cinéaste Jeymes Samuel font partie des personnalités célèbres qui apparaissent dans le calendrier Pirelli 2024.

La publication annuelle acclamée a été photographiée par l'artiste visuel ghanéen Prince Gyasi, qui a sélectionné les stars qui poseraient pour la nouvelle édition.

Dévoilé jeudi, le thème du calendrier est "Intemporel" et met en vedette des personnes qui ont inspiré l'artiste.

"C'était comme une sorte d'instinct naturel de revenir à mes souvenirs d'enfance, et de choisir, vous savez, des chapitres que j'ai vécus en regardant ces personnes à la télévision, en les écoutant. Et aussi, vous savez, en puisant cette inspiration dans leur travail", explique Gyasi en établissant sa liste restreinte pour le projet.

Être invité à poser pour le calendrier a été un choc et une excitation pour Bassett qui, en tant qu'amoureuse de l'art, était bien consciente de la publication et désireuse d'y participer.

Le fait que cela soit photographié par un jeune photographe africain noir et mette en vedette une distribution d'étoiles noires était "thrilling".

"Je savais juste que c'était Pirelli, c'était iconique", sourit Bassett. "Et découvrir que (Gyasi) est le premier et le plus jeune photographe africain noir pour ce travail est tout simplement passionnant, passionnant pour sa génération, donc j'ai hâte de voir beaucoup d'autres grandes choses de sa part. Mais aussi, vous savez, tout le monde qui était impliqué, cette idée d'excellence noire, vous savez, c'est honnêtement ce que nos mères et nos ancêtres ou mères nous ont inculqué depuis notre plus jeune âge, que en tant que Noir et Brun dans ce monde, vous devez, vous devez diriger avec l'excellence."

D'autres personnalités figurant dans le calendrier incluent le mannequin Naomi Campbell ainsi que les acteurs/musiciens Idris Elba, Tiwa Savage et Teyana Taylor.

Apparaissent également l'artiste Amoako Boafo, l'ancien joueur de football Marcus Desailly et la royauté ghanéenne, Sa Majesté Otumfuo Osei Tutu II.

Un représentant du roi a fait une apparition lors d'une avant-première spéciale du calendrier à Londres mercredi.

Gorman apparaît aux côtés de l'écrivaine Margot Lee Shetterly dans une image intitulée "The Blueprint".

"C'était tellement amusant et drôle parce que je portais une sorte de costume de foin qui pesait autant que moi et il faisait chaud, mais, vous savez, je savais que les photos, malgré ma transpiration, seraient incroyables. Et je tournais également aux côtés de Margot Lee Shetterly, qui est une auteure incroyable. Et donc pouvoir jouer l'une avec l'autre de cette manière, ce qui est unique pour le calendrier car c'est généralement une seule personne, était super amusant d'avoir, comme une grande sœur avec moi quand je le faisais."

Prince Gyasi, qui a pris les images au Ghana et au Royaume-Uni, apparaît également sous deux aspects différents dans le calendrier - en tant que lui-même et en tant qu'enfant, interprété par un jeune acteur.

Le réalisateur de "The Book of Clarence", Samuel, qui est également un bon ami de Gyasi, dit que le calendrier signifie beaucoup pour lui.

"Je pense que le calendrier montre l'excellence aux gens, comme à une échelle super large, parce que Pirelli n'a rien fait de tel, donc pour eux de prendre l'initiative audacieuse d'engager un artiste visuel africain, d'avoir toutes ces personnes de couleur et vraiment cela montre, si vous regardez les personnes photographiées et artistiquement placées et regardez les environnements que Prince Gyasi a créés pour elles, c'est pratiquement le monde."

Le premier calendrier Pirelli a été publié en 1964. Depuis lors, il est connu pour son esthétique artistique élevée et pour mettre en avant certaines des plus grandes stars mondiales.