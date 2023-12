Kenya : à la COP28 William Ruto alerte sur les inondations dans la corne de l'Afrique

"Une situation désastreuse"...C’est ainsi que le président kényan qualifie les inondations qui ont lieu dans la corne de l’Afrique, après des épisodes de sécheresse sans précédent. Dans son discours à la COP28 qui se tient à Dubaï, William Ruto revient sur les pluies diluviennes qui ont fait plus de 300 morts et plus de deux millions de déplacés dans la région, selon l’ONU.

"Une situation spectaculaire et désastreuse se déroule actuellement en Afrique de l'Est, où des inondations catastrophiques ont rapidement suivi la sécheresse la plus grave que la région ait connue depuis plus de 40 ans. Des preuves scientifiques établissent clairement et fortement le lien entre ces phénomènes météorologiques extrêmes et le changement climatique induit par l'homme. Des études indiquent que les sécheresses sont aujourd'hui au moins 100 fois plus probables dans certaines parties de l'Afrique qu'elles ne l'étaient à l'ère préindustrielle. Cela se traduit par une réduction spectaculaire des précipitations à long terme. Alors que les précipitations à court terme restent irrégulières et imprévisibles. Nous vivons tous déjà cette terrible réalité. Le Kenya a été la proie de pluies torrentielles incessantes qui ont fait des victimes et déplacé d'innombrables communautés", a déclaré le président kényan.

L'Afrique est touché de plein fouet par les conséquences du dérèglement climatique. Pourtant il s’agit du continent le moins pollueur avec moins de 6% du total des émissions de CO2.