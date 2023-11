Nouveau départ pour Pistorious, les Sud-africains partagés

L’athlète sud-africain Oscar Pistorius sera libre sous condition le 5 janvier prochain. Dans les rues de Pretoria, cette décision de justice rencontre des sentiments mitigés.

"C'est son droit constitutionnel d'obtenir cette libération conditionnelle. Il est incarcéré depuis longtemps. Je pense qu'il a été réinséré dans la société. Il a purgé sa peine comme n’importe qui d’autre. La loi a suivi son cours, il doit revenir dans la société et poursuivre sa carrière." Estime Simon Wessi, résident de Pretoria

"De mon côté, je pense qu'il est trop tôt et que ce n'est pas bien. Considérant qu’en Afrique du Sud, en tant que femmes, nous vivons dans la peur. Les hommes n'ont plus peur, vous savez, de tuer, de violer, simplement parce qu'ils savent que dans quelques années ou même quelques mois, ils seront libérés et puis ils recommenceront, ils seront libérés, recommenceront. Je ne sais donc pas quel genre d’exemple ils donnent". Selon Karabo Sathege, résident de Pretoria

En Afrique du Sud, les délinquants graves doivent purger au moins la moitié de leur peine pour bénéficier d'une libération conditionnelle.

« Je crois que si j'étais à la place des membres de la commission, il me serait également difficile de dire en tant qu'être humain, oui, vous méritez une seconde chance. Mais encore une fois, en tant que mère et vous savez, j'ai perdu mon enfant et quelqu'un doit revenir auprès de ses parents et subvenir à leurs besoins, alors que je n'en aurai plus. Donc, pour moi, oui, je suis juste neutre. Je ne sais pas." Déclare Mahlohonolo Nkoane, résident de Pretoria

Reconnu coupable du meutre de sa compagne, Oscar Pistorious purge une peine de 13 ans depuis 2014.