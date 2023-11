Afrique du Sud : Malema et cinq députés de l'EFF exclus de la SONA de 2024

En Afrique du Sud, l’opposant de la gauche radicale, Julius Malema et cinq autres députés du parti les Combattants de la liberté économique (EFF) ne pourront pas participer au discours annuel sur l'état de la nation (Sona) prévu au Parlement en février 2024.

Malema et ses partisans, ont été déclarés coupables d’outrage au Parlement pour avoir pris d’assaut la scène lors du discours sur l’état de la nation du président Cyril Ramaphosa en février dernier.

Mercredi, la commission des pouvoirs et des privilèges a imposé une suspension d'un mois sans rémunération, du 1er au 29 février, à Malema, Floyd Shivambu, Marshall Dlamini, Mbuyiseni Ndlozi, Vuyani Pambo et Sinawo Thambo pour avoir perturbé le discours sur l'état de la nation au début de l'année.

La commission demande également à Malema et à ses collègues députés de présenter des excuses au Parlement, au président Cyril Ramaphosa et aux Sud-Africains pour avoir perturbé le discours du président et « montré le pays sous un mauvais jour ».