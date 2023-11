Afflux de réfugiés soudanais au Tchad: l'ONU alerte sur "l'arrêt imminent" de l'aide alimentaire

L'ONU s'est alarmée mardi d'un "arrêt imminent" de son aide alimentaire au Tchad face à l'afflux massif de réfugiés fuyant la guerre au Soudan et faute de fonds internationaux.

Roukaya Yacoub , fait partie d’un groupe de soudanais qui ont fui la guerre pour trouver refuge au chad, témoin du massacre des hommes de son village, elle est démunie et traumatisée :

"Ils nous ont attaqués durant trois jours, c'était intense. Ils sont passés de porte en porte pour rassembler les hommes. Ils les ont fait sortir puis les ont tués. Ils ont appelé le père de mes enfants dans la rue, ils ont tiré sur lui et l'ont tué. Ils nous ont tout pris et je n'ai plus rien pour m'occuper de mes enfants. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de fuir au Tchad", a-t-elle raconté.

Avant qu'une nouvelle guerre civile n'éclate au Soudan mi-avril 2023, le Tchad abritait déjà, selon l'ONU, plus de 400.000 réfugiés ayant fui la guerre qui avait ravagé le Darfour de 2003 à 2020. Il en compte aujourd'hui près de 900.000.

Sur place, Pierre Honnorat, du Programme Alimentaire Mondial (PAM) explique que "les Tchadiens ont déjà partagé tout ce qu'ils pouvaient partager (...)il faut aussi maintenant soutenir la population tchadienne d'accueil qui souffre elle aussi, au même titre que les Soudanais qui viennent d'arriver."

Lors de la seule première semaine de novembre, plus de 8.000 Soudanais sont entrés au Tchad, selon l'ONU qui évoque au Darfour des "violences à grande échelle", un possible nouveau "génocide". Médecins sans frontières (MSF) estime que des milliers d'enfants réfugiés soudanais au Tchad souffrent de "malnutrition aiguë sévère". L'ONG en a pris en charge 14.000 depuis le début de l'année, près de 3.000 d’entre eux ont dû être hospitalisés.

Le Soudan est déchiré depuis la mi-avril par une guerre civile entre le chef de l'armée et dirigeant de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son ancien bras droit le général Mohamed Hamdane Daglo.