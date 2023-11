Couleur pourpre : première de l'adaptation musicale

Nouvelle adaptation de ‘’Couleur pourpre’’. Après la version de Steven Spielberg sortie en 1985, le roman de l’américaine Alice Walker est attendu une nouvelle fois au cinéma le mois prochain, sous forme de comédie musicale cette fois-ci. La première britannique du film s’est déroulée à Londres.

Des acteurs du film doivent aussi faire mieux que ceux de la 1ere interprétation. Une pression assumée notamment par l’actrice Fantasia Barrino qui joue le personnage central, Celie, interprété par Whoopi Goldberg dans le film de Spielberg.

"Vous savez, je pense que Whoopi attend ce moment, je vais aller sur le plateau de 'The View', son émission. On n'a pas pas encore parlé de la comédie musicale ensemble. Je l'ai rencontrée par le passé et nous nous sommes embrassés. C'était un grand moment.'', explique Fantasia Barrino.

Donc Nous allons participer à The View la semaine prochaine et j'ai le sentiment que quelque chose de magique va se produire. Et c'est ce moment que j'attends. J'ai hâte de la voir, parce que vous devez comprendre, je ne pourrai jamais venir après Whoopi et faire quoi que ce soit. Elle a ouvert la voie et d'une superbe manière. ‘’

Couleur pourpre c’est le combat pour la reconstruction de celie, une jeune noire abusée sexuellement par son père dont elle tombée enceinte à 14 ans dans l’Amérique des années 1900.

'' Je pense qu'on en revient toujours à ça : être la personne parmi dix mille autres, je pense à toutes les ancêtres qui m'ont précédée et qui ont dû se battre, à toutes les filles qui viendront après moi et qui devront se battre.'', explique Danielle Brooks, actrice.

à travers cette chanson que j'interprète, je leur donne de la force, je leur dit qu'elles n'ont pas à subir le désordre. je leur dis Vous pouvez évoluer dans ce monde et vous déplacer comme vous le voulez".

Mais Il faut donc être à la hauteur. Et pour cause, ‘’ Couleur pourpre’’ avec Steven Spielberg avec obtenu 11 nominations aux oscars.

'' Ma première question à Steven Spielberg était : "Que feriez-vous différemment ? Vous voyez ? Et la première chose qu'il m'a dite, c'est que la maison de Monsieur était trop grande et qu'il fallait la rendre plus petite. Je pense que c'est une erreur que nous avons commise. Je suis donc allé chercher une toute petite maison, avec un grand terrain. C'était donc très bien d'être entouré de personnes qui connaissaient le matériel, qui avaient fait le tour de la question. Mais surtout, ils m'ont permis de faire mon film. Et je pense que c'est la chose la plus importante", Blitz Bazawule, réalisateur.

Rendez-vous le 25 décembre dans les salles américaines.