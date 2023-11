Gaza: la présidente de la Commission européenne opposée au "déplacement forcé" des Palestiniens

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé samedi être opposée au "déplacement forcé" des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.

Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne a déclaré lors d'une conférence de presse :

"En plus de notre soutien humanitaire, nous tendons la main à nos partenaires dans la région pour empêcher la violence de se propager. J'ai eu une excellente réunion à ce sujet avec le président (égyptien Abdel Fattah, Ndlr) al-Sisi ce matin. Nous avons notamment discuté de la nécessité de travailler ensemble pour éviter une escalade régionale. L'Égypte est un partenaire clé dans ce domaine. Sa voix est entendue dans toute la région et par tous les secteurs. "

"Nous sommes d'accord sur le principe de non déplacement forcé des Palestiniens et sur un horizon politique fondé sur une solution à deux Etats", israélien et palestinien, a-t-elle ajouté.

Selon les responsables de santé à Gaza, 12.000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements, en majorité des civils. Et selon l'ONU, 200 000 habitants de la bande de Gaza ont été déplacés par la guerre. La présidente de la Commission européenne s'est rendue à Al-Arich, ville frontalière de Gaza, par laquelle transite l’aide humanitaire.

A al-Arich, la présidente de la Commission a indiqué que l'UE avait "quadruplé son aide humanitaire à Gaza, atteignant désormais plus de 100 millions d'euros, s'ajoutant aux 260 millions d'euros fournis par les Etats membres".

La Chypre annoncé vendredi être sur le point de conclure un accord avec Israël pour ouvrir un couloir d'aide humanitaire entre l'île de Méditerranée orientale et la bande de Gaza.