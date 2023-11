Qualif/Mondial-2026: appel à célébrer la victoire militaire de Kidal au Mali lors de deux matches

Les autorités maliennes entendent mettre à profit deux matches de qualifications pour la Coupe du monde 2026 de l'équipe nationale de football afin de fêter la récente victoire militaire de l'armée à Kidal au Nord du pays.

L'armée malienne a pris mardi aux rebelles touareg, la ville de Kidal, foyer de la revendication indépendantiste d'où l'Etat central et l'armée avaient été chassés en 2014.

La junte au pouvoir au Mali, a invité les citoyens à une grande mobilisation à l'occasion de ces deux matches pour fêter cette victoire historique des forces armées et de sécurité avec les Aigles du Mali, les joueurs de la sélection.

Pour Edou Sidibé, supporter des Aigles il faut une troisième victoire :

"Aujourd'hui, nous avons besoin d'une troisième victoire. Nous avons déjà eu deux victoires, il nous faut la troisième. D'abord, on a pris Kidal, ensuite les cadets ont gagné hier par 5, et aujourd'hui on va battre le Tchad pour gagner trois fois".

Le ministère des Sports indique que le tarif des billets a été divisé par deux pour les rencontres prévues vendredi à Bamako contre le Tchad, et lundi contre la République centrafricaine. Le billet sera vendu 1.000 francs CFA (1,50 EUR) au lieu de 2.000.

La fédération malienne de football, s'est contentée d'annoncer la baisse des prix des tickets pour les matchs, sans référence à Kidal. La Fifa n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.