Zimbabwe: état d'urgence au choléra dans la capitale Harare

Harare, la capitale du Zimbabwe, a été déclarée en état d'urgence en raison d'une résurgence de choléra, qui a déjà fait 51 morts confirmés, infecté plus de 7.000 personnes dans le pays et continue de se propager, a annoncé vendredi son maire, Ian Makone. Ce dernier à jugé la "situation actuelle alarmante", au vu du nombre de cas confirmés dans la plupart des quartiers de la capitale, reconnaissant que la principale cause est l'absence d'eau potable.

"Les gens ont creusé des puits à proximité de latrines à fosse, en particulier dans les quartiers en plein essor et les autres banlieues qui n'ont pas d'eau courante. Ce qui signifie que leur eau potable est contaminée", a expliqué le Maire Ian Makone .

La mairie, le ministère de la Santé et des ONG ont uni leurs forces pour doubler l'approvisionnement en eau dans les zones touchées a-t-il ajouté.

L’épidémie s'est étendue à plus de 17 districts traditionnellement touchés par le choléra dans le pays.

Infection diarrhéique aiguë provoquée par l'absorption d'aliments ou d'eau contaminés par une bactérie, le choléra est en forte recrudescence sur le continent, selon l'Organisation mondiale de la Santé.