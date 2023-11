Inondations meurtrières dans la Corne de l'Afrique

Au moins 111 personnes, dont 16 enfants, ont péri et 700 000 déplacées dans des inondations causées ces dernières semaines par des pluies diluviennes qui frappent la Corne de l'Afrique selon Save the Children.

Le phénomène climatique El Niño amplifie les précipitations de la saison des pluies dans la région, touchant principalement la Somalie, l'Ethiopie et le Kenya.

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se produisent avec une fréquence et une intensité accrues. Depuis fin 2020, la Somalie ainsi que certaines parties de l'Ethiopie et du Kenya ont été frappées par la pire sécheresse que la région ait connue en 40 ans.

El Niño, généralement associé à une augmentation des températures, à des sécheresses dans certaines parties du monde et des fortes pluies dans d'autres, devrait se prolonger jusqu'en avril

Ce phénomène météorologique a déjà fait des ravages dans l'est de l'Afrique. D'octobre 1997 à janvier 1998, de gigantesques inondations, à la suite de pluies torrentielles causées par El Niño, avaient fait plus de 6 000 morts dans cinq pays de la région.