Gaza : Pretoria saisit la Cour pénale internationale contre Israël

La CPI sous pression depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. Après trois ONG palestiniennes, l'Afrique du Sud a déposé à son tour jeudi une plainte auprès du bureau du procureur Karim Khan, visant le gouvernement israélien.

Le président Sud-africain, Cyril Ramaphosa à l'origine de cette saisine exige une action de la Haye face aux crimes de guerre commis à Gaza par les offensives israéliennes.

Par ailleurs, l'ANC a d'ores et déjà apporté son soutien à une motion parlementaire en cours sur la fermeture de l'ambassade d'Israël et la suspension de toute relation diplomatique avec Israël jusqu'à ce que ce pays accepte un cessez-le-feu et s'engage dans des négociations contraignantes, facilitées par l'ONU.

La motion parlementaire a été présentée par les Combattants pour la liberté économique un parti d'opposition. L'Afrique du Sud a rappelé tous ses diplomates d'Israël au début du mois.

Notons que le 9 novembre dernier, trois organisations palestiniennes, ONG PCHR, Al-Haq et Al Mezan avaient demandé à la CPI « de délivrer rapidement des mandats d’arrêt contre les personnes soupçonnées de ces crimes au sein de l’appareil politique, militaire et administratif » israélien. Les ONG dans leur plainte citent le président Isaac Herzog, le Premier ministre, Benyamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Depuis le début du conflit, plus de 11 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire.