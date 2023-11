Royaume-Uni : Réactions à la décision de la cour suprême sur la politique d'immigration

La Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté mercredi un projet controversé de politique d'immigration au Rwanda.

La Cour suprême du Royaume-Uni a rejeté mercredi un projet controversé du gouvernement d'envoyer des migrants au Rwanda et a confirmé une décision d'une juridiction inférieure qui le jugeait illégal, dans un revers majeur pour le Premier ministre Rishi Sunak.

Un panel de cinq juges de la plus haute juridiction britannique s'est rangé à l'unanimité à l'avis des juges de la Cour d'appel selon lequel la politique d’immigrations des demandeurs d’asiles vers le Rwanda était incompatible avec les obligations de la Grande-Bretagne en vertu des traités internationaux.

"Ce jugement et cette victoire sont une aubaine pour nos courageux clients qui se sont opposés à une politique illégale et inhumaine. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une victoire pour eux, c'est une victoire pour l'État de droit. Elle nous rappelle que personne n'est au-dessus de la loi. Et il est temps de dire aux gouvernements qu'ils doivent rester dans les limites de la loi," s'est exprimé

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et le Parti conservateur ont souligné l'importance cruciale de ce projet visant à diminuer l'immigration qualifiée "d'illégale" à travers la Manche.

"Cette décision confirme que le principe du renvoi des demandeurs d'asile vers un pays plus sûr est légal. Le gouvernement a déjà travaillé à l'avance sur un nouveau traité avec le Rwanda, que nous finaliserons à la lumière du jugement d'aujourd'hui afin de répondre aux défis qui ont été soulevés. Mais s'il s'avère que nos cadres juridiques nationaux ou nos conventions internationales continuent de contrarier nos projets, je suis prêt à modifier nos lois et à réexaminer ces relations internationales. Les Britanniques attendent de nous que nous fassions tout ce qu'il faut pour arrêter les bateaux, et c'est précisément ce que ce gouvernement fera," a affirmé le Premier ministre britannique.

Ce jugement qui occupera une place prééminente lors des prochaines élections générales, devrait accentuer les dissensions au sein du parti conservateur entre les législateurs de droite, favorables à une action plus audacieuse,et les modérés.