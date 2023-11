L'Éthiopie achète 31 avions Boeing au salon aéronautique de Dubaï

L'avionneur américain Boeing a annoncé mardi une nouvelle commande venant de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines au deuxième jour du salon aéronautique de Dubaï, après un méga-contrat conclu la veille avec Emirates.

La compagnie africaine a commandé 20 exemplaires du Boeing 737-8 et 11 du Boeing 787-9, et pris une option pour 36 avions supplémentaires, afin "d'étendre notre réseau et de soutenir notre croissance", a affirmé son PDG, Mesfin Tasew, lors d'une conférence de presse.

Depuis le crash d’un Boeing 737 MAX, au sud-est d’Addis-Abeba, en 2019, causant la mort de 157 personnes, les compagnies du monde entier avaient immobilisé au sol ces aéronefs.

Mais Mesfin Tasew, le PDG d'Ethiopian Airlines, mise de nouveau sur cet appareil, ce modèle serait désormais sûr selon le transporteur :

"L'accident du 737-max qui s'est produit il y a quatre ans est un accident vraiment très triste. Nous avons contrôlé et confirmé que le défaut de conception de cet avion avait été entièrement corrigé par Boeing, et nous avons de nouveau confiance en cet avion", a-t-il déclaré.

Boeing a décrit cet accord comme "le plus grand achat d'avions Boeing de l'histoire de l'Afrique", sans donner de prix de vente.

Au prix catalogue, rarement appliqué en raison des rabais consentis, la transaction représente plus de 5,6 milliards de dollars.