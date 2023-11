Décès du ghanéen Raphael Dwamena en plein match

L'ancien attaquant ghanéen Raphael Dwamena est décédé samedi des suites d'une crise cardiaque lors d'un match de championnat albanais entre le KF Egnatia et le FK Partizani, selon un communiqué de la fédération albanaise de football.

"Les ambulanciers présents sur le terrain l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, où il est décédé à l'âge de 28 ans", a indiqué la fédération.

Dwamena a remporté huit sélections pour le Ghana et était autrefois considéré comme l'une des étoiles montantes du pays, mais a rencontré plusieurs problèmes cardiaques au cours de sa carrière.

En 2017, l'attaquant n'a pas pu rejoindre Brighton en raison de ces problèmes de santé, et il a finalement déménagé en Espagne.

"Il vivait pour le football"

Quatre ans plus tard, le Ghanéen s'est effondré lors d'un match de coupe d'Autriche entre son équipe du Blau-Weiss Linz et du Hartberg, mais s'est rétabli et a poursuivi sa carrière de joueur.

Avant de s'effondrer, Dwamena avait subi une opération cardiaque en 2020 et s'était fait implanter un défibrillateur automatique, destiné à lui permettre de continuer à jouer au football.

Suite à cette opération, le joueur de 28 ans a évolué dans les championnats danois, autrichien et suisse avant de rejoindre l'équipe albanaise du KF Egnatia en janvier 2023.

Dwamena était l'actuel meilleur buteur du championnat albanais cette saison avec neuf buts.

Le club suisse du FC Zurich a publié une photo en noir et blanc de Dwamena sur son site Internet et a rendu hommage à son ancien joueur en disant : "Repose en paix Raphael Dwamena ! Tu seras toujours l'un des nôtres !"

En mémoire de Dwamena, la fédération albanaise a décidé samedi de suspendre tous les matches de championnat.

Endi Tufa, un analyste du football albanais, a déclaré à propos de Dwamena : "Il vivait pour le football".