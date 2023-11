Afrique du Sud : parcourir une vingtaine de kilomètres pour aller à l'école

Les matins en milieu de semaine chez Nhlangothi, dans le petit village de Stratford, sont une ruche d'activités alors que cinq frères et sœurs se préparent pour l'école.

Dès 4h30 du matin, Luyanda Hlali va chercher du bois de chauffage préparé la veille, le mélange à de la bouse de vache et allume un feu pour faire bouillir de l'eau à l'intérieur d'une hutte en terre.

Elle n'ose pas dormir plus longtemps, car après ses corvées, elle doit se rendre à l'école, qui se trouve dans la ville minière de Dundee, à 10 kilomètres de son village.

Particulièrement en hiver, elle fait face à un voyage sombre, froid et dangereux pour une jeune fille qui doit traverser la brousse avant de pouvoir atteindre une bonne route.

C’est le genre d’effort que des milliers d’enfants en Afrique du Sud et des millions d’enfants sur le continent africain doivent déployer pour accéder à l’éducation dans des écoles éloignées de chez eux.

Hlali fait partie des plus de 200 000 écoliers de la province du KwaZulu-Natal qui ont désespérément besoin d’un moyen de transport pour se rendre à l’école.

La propre politique du gouvernement en matière de transport scolaire est que les écoliers vivant à plus de 3 kilomètres de l'école devraient bénéficier de bus scolaires.

Aujourd’hui, les militants et militants font pression sur le gouvernement pour qu’il fournisse le transport à plus de 200 000 apprenants.

Hlali et ses frères et sœurs vivent dans des conditions exiguës avec leur grand-mère Bongiwe Nhlangothi.

Elle craint que sa petite-fille ne bénéficie pas d’un accès équitable à l’éducation parce que les besoins des enfants comme elle sont tout simplement ignorés.

« Ils partent à l’école le ventre vide et le seul espoir que j’ai est qu’ils puissent avoir tout ce qu’il y a à manger une fois arrivés à l’école. Ils quittent la maison beaucoup trop tôt pour arriver à temps pour aller en classe, mais ils sont épuisés au moment où ils arrivent à l'école », explique Bongiwe Nhlangothi.

Elle demande : « Comment pouvons-nous espérer qu’ils assistent aux cours et prêtent attention à ce que disent leurs professeurs alors qu’ils sont si fatigués ? »

Hlali raconte : « J'arrive généralement à l'école vers 7 heures du matin et j'arrive fatigué. J'ai souvent du mal à me concentrer sur ce que dit le professeur et je m'endors parfois. Quand ils (les professeurs) me réprimandent, tout ce que je peux leur dire, c'est que je suis fatigué.

La psychologue Melinda du Toit affirme que le problème est celui des inégalités et que les pauvres qui n’ont pas les moyens de vivre dans les zones urbaines luttent pour améliorer leur vie.

Elle dit que les enfants sont physiquement incapables d’étudier correctement lorsqu’ils sont fatigués et qu’ils sont privés d’une éducation appropriée.

Elle explique : « Quand vous êtes fatigué, les neurotransmetteurs, ces choses qui doivent transmettre les messages à votre cortex préfrontal, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent vraiment pas. Et peu importe à quel point vous êtes intelligent, le cerveau est comme un ordinateur et il fonctionne d'une manière spécifique.

Du Toit estime qu’il est essentiel que les écoles s’attaquent aux difficultés auxquelles sont confrontés les enfants des zones rurales.

"L'enseignant pourrait penser, vous savez, qu'ils sont paresseux ou qu'ils sont simplement difficiles, que ce sont juste de mauvais enfants et qu'ils ne prennent pas en compte - nous devons réfléchir, nous devons penser à ce que cet enfant a vécu pendant toutes ces heures auparavant, maintenant que cet enfant est assis devant moi », dit-elle.

Un rapport de 2020 du groupe de campagne en faveur des droits humains Amnesty International a décrit le système éducatif sud-africain comme « en proie à de fortes inégalités et à des sous-performances chroniques qui ont de profondes racines dans l'héritage de l'apartheid, mais qui ne sont pas non plus efficacement combattues par le gouvernement actuel ».

Dans la province, plus de 30 % de la population est au chômage et dépend des allocations sociales.

Ils disent que s’ils paient des frais de transport mensuels de 350 rands, ils ne peuvent pas acheter de nourriture.

Le conseiller local Matthew Ngcobo affirme que certains itinéraires menant aux écoles se trouvent sur un terrain dangereux.

Il dit qu'une rivière a emporté une voiture et que les parents craignent que la même chose n'arrive à leurs enfants.

Selon Ngcobo, les parents tentent de loger leurs enfants chez des amis ou des parents qui vivent de l'autre côté de la rivière.

Dans un autre village, un directeur d'école frustré explique la bataille à laquelle les écoles sont confrontées pour obtenir des bus pour transporter les enfants.

Il souhaite rester anonyme car il affirme ne pas être autorisé à parler aux médias.

Selon le directeur de son école, des jeunes filles ont été violées et volées alors qu'elles se rendaient à l'école parce que le bus qui ne pouvait transporter que 65 passagers était plein.

Son école ne dispose que de deux bus pour transporter plus de 400 jeunes.

En septembre 2022, des écoliers sont morts lorsque leur fourgon de transport surpeuplé s'est écrasé avec un camion à Pongola, dans le KwaZulu-Natal.

Dumisani Ziqubu, président du Conseil d'administration des élèves de l'école mixte d'Ubusi, affirme que les parents ne peuvent pas emmener leurs enfants à l'école ou sur une route sûre parce qu'eux aussi sont confrontés à des trajets pour se rendre au travail ou travaillent de longues heures.

L'adolescent Bayanda Hlongwane est un élève de neuvième année à l'école combinée d'Ebusi.

Il vit avec ses proches à environ 2 kilomètres de l'école après avoir supplié ses parents de le laisser s'y installer.

Bayanda Hlongwane dit qu'il avait du mal à obtenir suffisamment de temps pour les devoirs fixés par les enseignants et qu'il ne parvenait pas à suivre ses études en classe.