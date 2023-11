Le prince saoudien condamne l'agression israélienne contre Gaza

Le prince héritier et premier ministre d'Arabie saoudite, a appelé vendredi à mettre fin au dernier cycle du conflit israélo-palestinien. Mohammed bin Salman a dénoncé ce qu’il appelle, l’agression israélienne contre Gaza.

"Nous condamnons l'agression militaire et les attaques contre les civils dans la bande de Gaza, ainsi que les violations persistantes du droit international humanitaire et des droits de l'homme par les autorités d'occupation israéliennes, et soulignons la nécessité de mettre fin à cette guerre et aux migrations forcées.", a déclaré Mohammed bin Salman, prince héritier et Premier ministre d'Arabie saoudite.

Selon le ministère de la santé de Gaza, plus de 11 000 palestiniens ont été tués depuis le début de la crise. Dans le même temps, au moins 1 400 personnes ont été tuées en Israël.