Eliminatoires Mondial-2026 : Diop en sélection marocaine pour la 1ère fois

Le joueur de l'OGC Nice, Sofiane Diop, a été retenu pour la première fois en sélection marocaine pour des matchs éliminatoires en vue du Mondial-2026, a annoncé jeudi le sélectionneur marocain, Walid Regragui.

Ancien membre de l'équipe de France Espoirs et de l'AS Monaco, le joueur de 23 ans avait été sollicité par le Sénégal et le Maroc, pays de ses parents, mais a choisi de jouer pour les Lions de l'Atlas.

"C'est un joueur qui pouvait choisir d'autres pays mais il a choisi le Maroc", a affirmé Walid Regragui lors d'une conférence de presse à Rabat.

"Ça fait longtemps que sa décision est prise et c'est le moment. Il était blessé lors du dernier rassemblement (...) mais ce n'est plus le cas maintenant", a ajouté le sélectionneur marocain, qualifiant Sofiane Diop de "joueur de talent".

La liste annoncée jeudi doit jouer ce mois-ci face à l'Erythrée et la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires du Mondial-2026.

Outre ces deux pays, le groupe E de la sélection marocaine compte le Congo, le Niger et la Zambie.

La liste "n'est pas forcément celle des joueurs qui iront à la CAN", a déclaré M. Regragui, alors que la Coupe d'Afrique des nations débute le 13 janvier en Côte d'Ivoire.

Le Maroc sera le pays hôte de la CAN en 2025 et co-organisera le Mondial-2030 avec l'Espagne et le Portugal.