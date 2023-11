COP 28 : les compagnies pétrolières et gazières s'engagent-elles vraiment pour le climat?

La conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP28) se tiendra à Dubaï à la fin du mois.

Près de 40 compagnies pétrolières et gazières étaient présentes en Egypte lors de la conférence sur le climat, la COP27, pour discuter de la réduction de la production de pétrole et de gaz dans le monde. Détail non négligeable, Sultan Al Jaber, le président de la COP28 qui aura lieu du 30 novembre au 12 décembre, est aussi le patron de la compagnie pétrogazière émiratie Adnoc.

L'agence de presse Associated Press (AP) a examiné les investissements de ces entreprises dans les énergies vertes, ainsi que les priorités énoncées dans leurs rapports annuels.

Elle doute que les compagnies pétrolières et gazières soient réellement engagées dans une transition vers les énergies renouvelables.

"Après avoir examiné de près toutes les compagnies pétrolières qui ont participé à la conférence de l'année dernière, nous sommes arrivés à la conclusion que, pour la plupart, elles n'ont pas de plans de transition énergétique de grande envergure", explique Peter Prengaman, directeur de l'information sur le climat et l'environnement chez AP.

Les entreprises n'investissent que rarement, voire pas du tout, dans les technologies vertes. La plupart de leurs investissements, qui se chiffrent en milliards de dollars, concernent la prospection, l'extraction et le raffinage du pétrole.

Selon M. Prengaman, si les entreprises sont réellement incitées à opérer la transition et à utiliser leur capital et leur savoir-faire à cette fin, elles se heurtent à la résistance des actionnaires.

Cela se traduit par l'abandon de certains des plans les plus ambitieux, parce que les actionnaires disent : "Cela signifie que vous allez gagner moins d'argent au cours des cinq ou dix prochaines années, et que nous devons augmenter la production".