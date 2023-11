Athlétisme : plus de 70 000 coureurs attendus au Marathon d'Athènes

Plus de 70 000 coureurs, se sont inscrits pour participer ce week-end au mythique Marathon d'Athènes dont l'histoire remonte à plus de 2000 ans.

Comme à l'accoutumé la course de 42,195 km va débuter au village Marathon, au Nord-Est d’Athènes pour se terminer au stade de marbre, où se sont déroulés les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896.

Cette année environ un participant sur quatre vient de l'étranger et l'un d'entre eux est l'Éthiopien Ermias Ayele, bien déterminé à courir sans chaussure.

"Je suis venu ici pour le marathon d'Athènes et je vais courir pieds nus. Je le fais pour deux raisons. La première est que je voulais honorer les pères de l'athlétisme éthiopien, notamment Abebe Bikila qui a remporté les Jeux olympiques de Rome en 1960 et, un an plus tard, il est venu à Athènes et a couru le marathon classique d'Athènes pieds nus. Je tiens donc à lui rendre hommage. Et je le fais aussi pour moi, car la Grèce, est le berceau du marathon" a déclaré Ermias Ayele, coureur et directeur général de Great Ethiopian Run.

Un événement sportif qui fait du bien à l'économie grecque. Les recettes sont estimées à environ 45 millions d'euros. Le taux d'occupation des hôtels, ce week-end, a même atteint les 97 %.

Pour Olga Kefalogianni, la ministre grecque du tourisme, "ce marathon est aussi un grand événement touristique. Des milliers de personnes du monde entier se rassemblent à Athènes et ont l'occasion non seulement de participer au marathon, mais aussi de découvrir la ville, avec son immense et longue histoire."

Le marathon n'est pas réservé qu'aux professionnels, d'autres courses seront organisées samedi et dimanche à Athènes, y compris des épreuves pour les enfants.