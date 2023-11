Maroc : découvrerte de nouvelles ruines dans un ancien port romain

Des archéologues ont mis au jour des ruines plus anciennes de ce qu'ils pensent être autrefois une ville portuaire animée près de la capitale du Maroc moderne, creusant des thermes et des quartiers ouvriers qui, espèrent le pays, attireront les touristes et les universitaires. les années à venir.

Vendredi, des chercheurs de l'Institut national des sciences archéologiques et du patrimoine du Maroc ont présenté les nouvelles découvertes faites cette année à Chellah, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1,2 mile carré (3,15 kilomètres carrés) dont l'empreinte au sol est presque cinq fois plus grande que celle de Pompéi.

Les chercheurs pensent que la région a été colonisée pour la première fois par les Phéniciens et est devenue un avant-poste clé de l'empire romain du deuxième au cinquième siècle. La nécropole fortifiée et les colonies environnantes ont été construites près de l'océan Atlantique, le long des rives de la rivière Bou Regreg. Les découvertes incluent des briques inscrites en néo-punique, une langue antérieure à l'arrivée des Romains au Maroc.

Le principal site de fouilles est fermé pour rénovation depuis la pandémie et les archéologues travaillent à son agrandissement depuis mars. L’empreinte – y compris le site étendu présenté vendredi – est plus grande que celle de Volubilis, des ruines largement visitées situées à 179 kilomètres à l’est de Rabat.

Abdelaziz El Khayari, professeur d'archéologie préislamique à l'Institut national des sciences archéologiques et du patrimoine du Maroc, a déclaré que l'importance du site découle de son emplacement au bord de l'eau, ce qui en a probablement fait un site commercial important, facilitant l'échange de matériaux, notamment les importation de marbre italien et exportation d'ivoire africain. Il a déclaré que de nouvelles fouilles mettaient en évidence la richesse de la ville et espérait en savoir plus dans les mois et les années à venir.

"Nous n'avons toujours pas découvert le port réel", a-t-il déclaré.

El Khayari et son équipe d'archéologues ont déclaré que les nouvelles découvertes plus éloignées du centre de Chellah n'avaient jamais fait l'objet d'études. Lors d'une conférence de presse vendredi, ils ont montré aux journalistes une statue récemment découverte d'une femme – peut-être une divinité ou une impératrice – drapée dans du tissu. Ils ont déclaré qu'il s'agissait de la première statue de ce type découverte au Maroc depuis les années 1960. Ils ont également exposé un quartier en calcaire et en briques solaires.

Mehdi Ben Said, ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s'est dit convaincu que l'emplacement des ruines, à proximité du centre de la capitale marocaine, deviendrait une attraction pour les touristes marocains et étrangers. Son département a investi 487 000 $ (455 000 euros) dans le projet depuis mars et prévoit de doubler ce montant l'année prochaine et chaque année suivante jusqu'à ce que les fouilles soient terminées.

"C'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde", a déclaré Ben Said. "Des sites comme Volubilis reçoivent 500 000 visiteurs par an. Nous visons 1 million en développant ce site, en lui donnant vie, en mettant en place le marketing, la communication et tout."