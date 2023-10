Suisse : La FIFA expose "Designing the Beautiful Game" à Zurich

La Suisse accueille une nouvelle exposition au musée de la FIFA à Zurich. Les fans peuvent y voir de nombreuses "reliques sacrées" retraçant 150 ans de design dans le monde du football.

Grâce à une collaboration avec le musée de la FIFA, l'exposition a été enrichie d'objets appartenant à l'instance dirigeante du football mondial, comme l'explique Moritz Ansorge, directeur des expositions du Musée de la FIFA :

"Vous pouvez découvrir de nombreux objets qui n'auraient peut-être pas été appréciés à leur juste valeur auparavant. Par exemple, un parcours à travers les évolutions de l'équipement que nous utilisons en football. Depuis les chaussures de ville des débuts jusqu'aux chaussures de haute performance que nous utilisons aujourd'hui et qui sont conçues dans les moindres détails".

L'exposition se divise en trois parties principales : performance, identité et foule, qui racontent le rôle du design, de l’architecture des stades, à la conception des équipements, en passant par le graphisme des banderoles des supporters.

" Nous avons le maillot de gardien de but en laine de Huddersfield Town, datant des années 1930. Mais nous avons aussi les notes tactiques de la campagne de l'Argentine qui a remporté la Coupe du monde au Qatar en décembre dernier. C'est assez récent. Il y a beaucoup de reliques, vous savez, des reliques sacrées. Ce musée en est rempli. Les protège-tibias de Messi, les bottes de Pelé que nous avions à Londres, le sifflet de la finale de la Coupe du monde 1974 utilisé par Jack Taylor, qui vient d'ici, ainsi que des objets comme les tourniquets du stade de Wembley. C'est un beau mélange", explique Tim Marlow, PDG et directeur du Design Museum.

La semaine dernière, Ian Rush, légende de Liverpool, a visité l'exposition et fait don d'une paire de chaussures Nike Tiempo ainsi que du maillot qu'il portait en 1986 , soulevant la coupe d’Angleterre.

"_Cela me rappelle des souvenirs. Je regarde juste là-bas et il y a un Pelé des années soixante-dix. Vous savez, c'est la première fois que j'ai suivi la Coupe du monde, quand j'étais enfant, et j'ai vu Pelé jouer en Coupe du monde. Et il y a une telle variété d'objets ici que c'est tout simplement incroyable à regarder. Et, vous savez j’espérais apporter ma contribution, mais il n'y a rien de plus à ajouter, vraiment",_raconte l'ancien buteur.

Cette exposition spéciale sera accueillie au Musée de la FIFA jusqu'au 25 février de l'année prochaine avant de partir en tournée vers deux autres destinations qui n'ont pas encore été dévoilées.