Cameroun : déclassification des archives de la répression de 1945 à 1971

Trois chercheurs, deux Camerounais et un Français, scrutent les étagères en bois sur lesquelles sont soigneusement empilés d'innombrables mémoires et thèses de dizaines d'années de recherche.

Les présidents Emmanuel Macron et Paul Biya s'étaient engagés en 2022 à déclassifier des archives demeurées secrètes portant sur la répression contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971.

C'est à la bibliothèque de la faculté de lettres de l'Université de Yaoundé I, que les archives sont épluchées. Interrogée sur une éventuelle reconnaissance par la France de ses responsabilités dans des crimes de guerre, ainsi que des réparations, elle répond que le travail de la commission se borne à établir et documenter des faits.

Tout ce qui relève des réparations, ce sera évidemment aux personnes compétentes d’en discuter et de statuer une fois que ce rapport aura été fait, et vous pouvez compter évidemment sur l’équipe pour faire un rapport le plus équilibré et le plus sérieux possible rappelle-t-elle.

Le rapport du volet Recherche doit être rendu en décembre 2024. C'est sur la base de ses travaux que Paris et Yaoundé pourront, selon les termes du président français en juillet 2022, établir factuellement des responsabilités sur un sujet refoulé en France comme au Cameroun.

Emmanuel Macron avait promis qu'il en tirerait une reconnaissance de ce qui s'est passé et non une repentance.