Tunisie : manifestation de soutien aux Palestiniens

Munis pour la plupart de drapeaux palestiniens, ils étaient des centaines à manifester ce dimanche dans les rues de Tunis, pour exprimer leur solidarité.

Alors que leur pays prépare une aide humanitaire pour les habitants de Gaza, les manifestants reconnaissent que la cause palestinienne est l’un des rares sujets où les Tunisiens parlent d’une seule et même voix.

"Il n'y a pas un événement lié à la Palestine qui ne rassemble pas les Tunisiens de tout bord politique et idéologiques, et à mon avis, la Palestine est une cause qui unit les Tunisiens", explique Bahri Arbaoui, un manifestant.

"Le peuple tunisien, même s'il s'est éloigné de la politique en Tunisie et a évité les manifestations politiques, reste vigilant dans la rue, surtout lorsqu'il s'agit de la question de la liberté", explique Ammar Jmaai, un autre manifestant.

Contrairement à certains pays arabes comme le Maroc ou les Émirats Arabes Unis, la Tunisie refuse toute normalisation avec Israël. Un acte que le président Kaïs Saied a plusieurs fois qualifié de crime. Historiquement, Tunis a toujours adopté une position de soutien à la cause palestinienne.