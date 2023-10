RDC : visite dans la ville de Kitshanga débarrassée des M23

La vie reprend à Kitshanga, dans la province de Masisi au Nord-Kivu débarrassé des M23. Les rebelles ont été chassés de cette ville par les "Wazalendo", une milice présentée comme proche du gouvernement congolais.

Une victoire au terme des combats qui ont rompu une trêve observée depuis des mois.

"En ce moment, nous remercions Dieu parce que nous pouvons encore voir la lumière du jour et nous assistons aussi à l’arrivée du gouvernement, ce qui est un bon signe et que l'atmosphère s'améliore. Nous demandons au gouvernement de chasser l'ennemi jusqu'à ce qu'il reparte au Rwanda. C’est ainsi que nous pourrions nous sentir complètement en sécurité.", explique John Ishara, commerçant.

Miliciens et soldats gouvernementaux patrouillaient dans la ville reprise à l’ennemi. Ceux qui ont participé aux affrontements disent s’etre engagés pour la libération du pays.

"Nous nous battons depuis un an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer le pays. Je vais me battre sans peur, parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants, j'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout", déclare Tantine Daphrose, milicienne.

Le but de la milice proche de Kinshasa est de pousser le M23 hors des frontières congolaises. Il n'y a aucune volonté expansionniste de la part de ses supérieurs.

"Nous savons que l'ennemi est toujours sur notre sol et nous allons le poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières, parce que nous connaissons les limites du Rwanda et celles du Congo. Nous n'allons pas envahir leur pays. Lorsque l'ennemi quittera notre sol, nous reviendrons en arrière et nous cesserons le feu", affirme Ngowa Luwanda, chef des opérations des groupes armés locaux.

Les affrontements se sont poursuivis à la périphérie de Kitshanga ces derniers jours.