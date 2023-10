Hamas- Israël : Gaza, les yeux tournés vers l'aide

L’aide humanitaire sera bientôt livrée aux populations de la bande de Gaza. Plusieurs vols vont avoir lieu vers l'Egypte "pour acheminer des fournitures vitales aux organisations humanitaires sur le terrain a annoncé l’UNICEF lundi.

Alors que l’OMS mettait en garde contre la situation dans l’’enclave palestinienne.

"En ce qui concerne l'eau, l'électricité et le carburant, selon l'ONU, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, après 24 heures, ce sera une véritable catastrophe. Pas de carburant, donc pas d'électricité, pour tous les habitants de la bande de Gaza en général et pour les établissements médicaux en particulier.", a expliqué Ahmed al-Mandhari, directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

Face à l’ampleur de la situation, l'Europe a promis lundi d’ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza. Précisant que ses habitants ne pouvaient "pas payer le prix de la barbarie du Hamas". Sur place la situation sanitaire inquiète.

"En ce qui concerne les infrastructures médicales, les réserves sont presque épuisées, à tel point que les responsables des soins peuvent désormais établir des certificats de décès pour les patients. Les médecins doivent maintenant prioriser les patients qui arrivent. Ils n'ont pas d'autre choix, il y a trop de monde, alors certains sont laissés à l'abandon", a déclaré le directeur régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale.

Gaza est sous blocus total depuis le 7 octobre.