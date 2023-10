Marrakech : réouverture de plusieurs sites affectés par le séisme du 8 septembre

Au Maroc, plusieurs monuments historiques de Marrakech, touchés par le séisme du 8 septembre, ont rouvert leur portes aux visiteurs.

Au lendemain du séisme d’Al Haouz, le ministère Marocain de la Culture avait procédé à la mise en place d’un programme d’urgence pour la restauration des monuments historiques touchés par le tremblement de terre.

Rachid Chahmi, historien à Marrakech explique que " la mosquée de Tinmel, proche de l'épicentre du séisme à Ighil, est la plus endommagée, ainsi que certaines mosquées de Marrakech, comme la mosquée Kharbouch." Ajoutant que les autres monuments ont subi des dégâts mineurs."

Le ministère marocain de la culture a relevé le défi de restaurer ces joyaux architecturaux, en employant des artisans qualifiés pour restituer au mieux la beauté ancestrale de ces sites. Des chantiers délicats qui requièrent une expertise de pointe.

Khadija Malki, architecte,

"Il faut agir avec beaucoup de prudence pour que toutes les parties prenantes et les experts qui travaillent côte à côte puissent, dans un premier temps, inspecter sur le terrain les pertes subies par ces monuments. La deuxième étape est celle de la remise en état, qui nécessite une grande expérience, non seulement pour maintenir le bâtiment avec les techniques de constructions qui lui son propre, mais aussi pour préserver ses caractéristiques historiques et culturelles.

Les autorités marocaines ont accéléré la cadence pour permettre la réouverture rapide des monuments de la cité Ocre aux touristes , surtout en cette période qui coïncide avec la tenue des Assemblées annuelles de la BM et du FMI.

SOUNDBITE (espagnol) Polatat (nom non communiqué), touriste équatorien :

"Nous sommes venus pour visiter la ville, malgré le tremblement de terre. Nous voulions vivre l'expérience, comprendre la culture, voir les sites touchés (par le tremblement de terre), comprendre un peu mieux comment les gens vivent ici, comment ils survivent. "

Ces opérations de restauration visent à refaire de ces monuments historiques, des lieux touristiques générateurs de revenus pour la population de Marrakech. Selon les autorités marocaines, 6.000 touristes marocains et étrangers ont visité ces sites depuis leur réouverture.