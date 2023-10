Arrivée du président kényan en Chine pour le 3e Forum de "la Ceinture et la Route"

Le président kényan William Ruto est arrivé dimanche en Chine afin de participer au 3e Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, prévu les 17 et 18 octobre à Pékin.

Ce forum est l'événement diplomatique le plus important organisé par la Chine cette année.

Des représentants de plus de 140 pays sont attendus, ainsi que 30 organisations internationales comprenant des représentants du secteur des affaires, du monde universitaire et des organisations non gouvernementales.

Premier partenaire commercial de l’Empire du milieu, le Kenya marque 60 ans de relations diplomatiques avec la Chine.

La ligne de chemin de fer Mombasa-Nairobi, est un projet phare dans le cadre de l'initiative de coopération régionale, qui a créé plus de 74 000 emplois et contribué à hauteur de plus de 2 % au PIB du pays d'Afrique de l'Est.

La Route de la soie du XXIe siècle, a été lancée par la Chine en 2013 pour construire des réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe, à l'Afrique et au-delà, le long des anciennes routes commerciales de la Route de la soie.