Les observateurs internationaux félicitent le Liberia pour ses élections

Les observateurs de l'Union européenne (UE), de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest Cedeao et de l'Union africaine (UA) ont félicité jeudi le Liberia pour la tenue pacifique de ses élections présidentielle et parlementaires mardi.

"La journée électorale s'est déroulée dans le calme et a été bien menée par la Commission électorale nationale (NEC) et son personnel dans tout le pays", a déclaré Andreas Schieder, chef de la mission d'observation européenne.

La Cedeao et l'UA ont de leur côté félicité le gouvernement et la NEC pour l'organisation de ces élections pacifiques, marquées par l'enthousiasme et un fort taux de participation.

Cette élection est la première organisée sans la présence de la mission des Nations unies au Liberia, créée en 2003 pour garantir la paix après les guerres civiles qui ont fait plus de 250.000 morts entre 1989 et 2003 et dont le souvenir reste vivace.

La présidentielle oppose vingt candidats, dont le sortant George Weah, ex-star du football, et son principal opposant Joseph Boakai, ancien vice-président de 2006 à 2018.

Si la mission de l'UE a noté que la campagne avait été largement pacifique et que les médias avaient pu exercer librement leur mission d'information, elle a aussi pointé les défaillances dans le financement de la campagne.

"Le recours par le gouvernement à des plateformes et des ressources de l’Etat ont constitué un avantage pour le pouvoir en place", a noté M. Schieder.

"Alors que le déroulement du vote a été généralement jugé bien organisé et fluide, la phase de dépouillement a été évaluée de manière moins positive par les observateurs de l'UE en raison de l'omission ou de la mauvaise mise en œuvre de plusieurs étapes procédurales importantes destinées à garantir l'intégrité du décompte", ont aussi dit les observateurs de l'UE dans leur rapport préliminaire.

La NEC a commencé à égrener les premiers résultats mercredi. Les résultats définitifs doivent être rendus publics 15 jours maximum après les élections.

Un second tour entre les deux candidats arrivés en tête est prévu début novembre à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier.