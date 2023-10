Kenya : une décision de justice annule l'exploitation des forêts

Le tribunal de l'Environnement et de la terre de Nairobi a suspendu la décision du président William Ruto d'autoriser la reprise de l'exploitation des forêts après plus de cinq ans d'interdiction.

Le président kényan avait expliqué que la reprise de l'exploitation visait à créer des emplois et à développer les secteurs de l'économie qui dépendent des produits forestiers et qu'elle ne concernait que les arbres arrivés à maturité dans les forêts plantées et gérées par l'Etat. Pour la justice, cette mesure est nulle et non avenue en raison de l'absence de débat public.

L'interdiction d'exploitation des forêts avait été prise en février 2018 pour enrayer la disparition rapide des forêts au Kenya. Pour les défenseurs de l'environnement en revenant sur cette décision, le président William Ruto est allé à l'encontre d'une promesse de sa campagne présidentielle, où il promettait la plantation de 15 milliards d'arbres.

Le tribunal de l'Environnement et de la terre de la capitale kényane a toutefois autorisé l'abattage de 5 000 hectares d'arbres matures en conformité avec une évaluation menée par une agence gouvernementale et la réglementation en vigueur.