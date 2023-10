Kenya : fin de l’accord avec les médecins cubains

Six ans après avoir signé un accord pour accueillir des médecins cubains, Nairobi vient de mettre fin à cette coopération très impopulaire.

L’annonce a été faite par la ministre de la Santé, quelques semaines seulement après la grogne des professionnels du secteur médical. Si cette mesure est aussi impopulaire, c’est en partie à cause de la rémunération de ces 120 médecins cubains.

Le gouvernement kényan a versé à chacun d’entre eux 625 000 shillings soit environ 4 000 euros. C’est plus du double du salaire des médecins kényans. Et les critiques ont fait valoir que cet argent aurait pu être utilisé pour améliorer les infrastructures médicales du Kenya et recruter plus de médecins locaux.

Dans le cadre de cet accord signé en 2017, 50 médecins kényans ont également été envoyés à Cuba pour suivre une formation.

Connu pour son système de santé gratuit et de haut niveau, Cuba possède la densité de docteurs la plus élevée du monde. Le pays, qui envoie des milliers de médecins à travers le monde, et en particulier en Afrique, a mis en place une diplomatie médicale qui est devenue l’une de ses principales sources de revenus.