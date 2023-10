Etats-Unis : Steve Scalise, bientôt président de la Chambre des représentants ?

Aux Etats-Unis, Steve Scalise pourrait bien devenir le prochain président de la Chambre des représentants.

Agé de 58 ans, le député de Louisiane et actuel numéro deux dans la hiérarchie des républicains à la chambre basse du Congrès, est arrivé en tête d’un scrutin informel organisé mercredi à huis clos par son parti, majoritaire à la Chambre des représentants américaine.

Steve Scalise a été préféré à Jim Jordan, qui préside la commission des affaires judiciaires de cette dernière, est connu pour son scepticisme à l’égard de l’aide américaine à l’Ukraine et était soutenu par Donald Trump.

Une nomination – à 113 voix pour et 99 contre – qui laisse entrevoir la possible fin du feuilleton de la succession de Kevin McCarthy, déchu de son poste la semaine dernière après des querelles internes.

Interrogé par des journalistes à l'issue du vote, le Républicain Ralph Norman, a assuré Scalise de son soutien pour la suite.

"J'ai voté pour Jim Jordan à huis clos, et Scalise a remporté le vote. J'aurais donc préféré Jordan, mais je me suis engagé à voter pour le vainqueur, et c'est Scalise.

(Journaliste : Vous soutiendrez donc Scalise ?)

"Je voterai pour Scalise à l'assemblée.

Pour accéder officiellement au perchoir, Steve Scalise doit encore passer l’étape cruciale du vote en session plénière de la Chambre des représentants. Il a besoin de 217 voix pour être élu. Reste à savoir si l'ensemble des soutiens de Jim Jordan se rallieront à sa cause.

Le vote pourrait être organisé dans les prochaines heures.