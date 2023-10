Des libériens saluent le déroulement des élections générales

Les élections générales de mardi faisaient la une des journaux et alimentaient les conversations mercredi à Monrovia, la capitale du Liberia. Plus de 2 millions d’électeurs étaient attendus aux urnes pour les législatives et la présidentielle. Le scrutin s’est déroulé dans le calme alors que la participation a été jugée importante.

" Chaque bureau de vote était organisé. Malgré une forte participation, il y avait encore des électeurs dans la file d'attente au-delà du temps imparti. La journée d'hier nous a vraiment ravis et nous sommes reconnaissants envers Dieu pour cette journée qui s'est déroulée dans le calme. Il n'y a pas eu d'incident, pas de perturbation, tout s'est déroulé dans le calme.", a déclaré Sarlay T. Slobert, habitant de Monronvia.

Pour la présidentielle, 19 candidats étaient en lice dont le président sortant George Weah. Alors que le dépouillement des votes est en cours, les Libériens attendent un dénouement apaisé. Plus qu’un appel, une prière dans un pays qui a connu les affres de la guerre civile.

" Je demande à la communauté internationale de garder un oeil sur nous et ensuite de se tourner vers la Commission électorale nationale. Elle ne doit pas paniquer, elle doit se concentrer sur le résultat des élections. Quel que soit le vainqueur, nous l'accepterons et il sera notre président.’’, a déclaré Robert Kalaplee, Libérien.

La commission électorale devait commencer à publier les résultats à partir de mercredi, les résultats définitifs étant attendus dans les 15 jours.