Début de la semaine de la mode à Dubaï

C’est une nouvelle édition de la semaine de la mode qui a débuté à Dubaï. Plusieurs défilés ont déjà eu lieu. Des créateurs internationaux comme Carolina Herrera, mais également issus du Moyen-Orient. Et cette année, l’accent est mis sur l’écologie. Le Conseil arabe de la mode, qui organise l’événement rappelle qu’il a mis en place un label écoresponsable pour les vêtements.

"Le développement durable pour la Semaine de la mode de Dubaï est une mesure clé très importante pour nous, car nous avons lancé en 2016, le label vert AFC pour soutenir les créateurs émergents et pour qu'ils respectent les pratiques internationales en matière de développement durable. Nous tenons à nous assurer que tous les créateurs s'engagent en faveur du développement durable. Et c'est pourquoi nous avons voulu donner le coup d'envoi de la Semaine de la mode de Dubaï cette saison avec Pipatchara, la créatrice dont la démarche est presque à 100 % écoresponsable", explique Jacob Abrian, fondateur et PDG de l'Arab Fashion Council.

En effet, la collection de la créatrice Pipatchara n’en a pas l’air, mais elle est entièrement réalisée avec des matériaux recyclés. Comme des bouchons ou encore des couverts en plastique. La créatrice travaille avec sa sœur en Thaïlande pour récupérer des déchets auprès d’entreprises de traitement d’ordures.

"Ma collection est une symphonie de plastique recyclé, comme la couleur que nous utilisons, tout est organique, donc techniquement ce que nous faisons, c'est que nous utilisons les déchets de plastique de Thaïlande et nous en utilisons beaucoup, des tonnes pour faire des vêtements, des accessoires, des chaussures, et même des boucles d'oreilles", explique la styliste.

Ces dernières années de nombreuses marques comme Chanel, Gucci, H&M ou encore Zara ont mis en avant leur volonté de limiter leur impact sur la planète. Des initiatives parfois jugées insuffisantes, ou carrément opportunistes.

"Le développement durable est devenu une tendance, bien plus qu'il y a dix ans. C'est pourquoi, pour le conseil de la mode, la Dubai Fashion Week doit s'assurer que les créateurs ont une vision et une mission durables et écoresponsable”, explique Jacob Abrian.

Avec cette semaine de la mode, Dubaï, espère se faire une place dans le prêt-à-porter et la haute couture. La ville a notamment créé un quartier surnommé D3, où des immeubles entiers sont réservés aux créateurs arabes.